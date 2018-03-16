Tuttosport insiste: voci di una cordata italiana per la Fiorentina. Offerta già arrivata...

Come scrive Tuttosport, oggi in edicola, i Della Valle si stanno interrogando su cosa fare con la Fiorentina. Andrea è atteso oggi a Firenze per stare assieme alla squadra dopo la tragica scomparsa di...

Come scrive Tuttosport, oggi in edicola, i Della Valle si stanno interrogando su cosa fare con la Fiorentina. Andrea è atteso oggi a Firenze per stare assieme alla squadra dopo la tragica scomparsa di Astori, ma il fatto che ancora il progetto dei due fratelli marchigiani non sia chiaro alimenta le voci attorno alla squadra di Firenze. L'ultima - continua il quotidiano - parlerebbe di una cordata italiana che, a quanto riferisce un comunicato della Sport Man Procuratori Sportivi, avrebbe già presentato un'offerta l'estate scorsa.