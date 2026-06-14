Tuttosport: "Il Torino di Abate segue Amatucci. Il regista non rientra nei piani della Fiorentina"

Il centrocampista classe 2004 è stato visionato da Petrachi durante il playoff di Segunda Division tra Malaga e Las Palmas

Il Torino continua a puntare su un progetto basato sulla crescita dei giovani. Dopo aver affidato la panchina a Ignazio Abate, ufficializzato nei giorni scorsi, il direttore sportivo Gianluca Petrachi è impegnato nella costruzione di una rosa giovane e valorizzabile.

Tra i profili monitorati per rinforzare il centrocampo c'è Lorenzo Amatucci, regista classe 2004 di proprietà della ACF Fiorentina. Nell'ultima stagione il centrocampista ha giocato in prestito con il UD Las Palmas, ma il club spagnolo non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto.

Rientrato a Firenze, Amatucci non sarebbe al centro del progetto tecnico viola e potrebbe quindi lasciare nuovamente la Toscana. In questo contesto si inserisce l'interesse del Torino, con Petrachi che starebbe valutando concretamente il suo ingaggio. Il dirigente granata conosce bene il giocatore, avendolo già voluto alla US Salernitana 1919 nell'estate del 2024, e ne apprezza in particolare le qualità tecniche e la capacità di impostare il gioco davanti alla difesa.



Secondo quanto riferito da Tuttosport, il DS Petrachi avrebbe visionato il centrocampista classe 2004 durante il playoff tra Las Palmas e Malaga che ha decretato la fine dell'esperienza spagnola del centrocampista scuola Fiorentina.