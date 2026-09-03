Tuttosport: "Contro il Torino, Beto e Gonçalves sono i due ad avere più chance di giocare"

Rivoluzione completata, 13 acquisti e 19 cessioni

La rivoluzione è compiuta: 13 acquisti, 19 cessioni, un esborso di 130 milioni a fronte di 92 incassati, rifatto di cima a fondo l’attacco, ma pure gli altri reparti sono stati rimodellati anche se, numeri e prestazioni finora alla mano, difesa e mediana avrebbero avuto bisogno di essere maggiormente puntellate (vedi i vari Thorstvedt, Torreira, Brozovic). Della Fiorentina della scorsa stagione ne sono rimasti appena 10, compresi i due portieri di riserva e Fabiano Parisi, ai box per l’operazione al crociato.

Adesso però la parola spetta al campo che finora ha dato solo risposte negative: due partite, altrettante sconfitte, ultimo posto a zero punti. Zero come i gol finora segnati a fronte dei 7 subiti. Sabato al Franchi arriverà il Torino che è nella stessa (deludente) posizione. Per sabato è difficile prevedere tra i titolari tutti gli ultimi acquisti. Beto e Gonçalves sono però quelli che potrebbero avere più chance, avendo Grosso necessità di spezzare il tabù del gol per conquistare la prima vittoria in A con i viola e la società l’urgenza di dimostrare che per Moise Kean e Albert Gudmundsson non ci saranno rimpianti. Lo riporta Tuttosport.