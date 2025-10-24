Tutte le statistiche della Viola dal Fantacalcio alla Serie A nei primi due mesi di campionato

La stagione 2025/2026 non è partita per niente bene in casa Viola, con Pioli che aveva fissato come obiettivo stagionale la vittoria di almeno un titolo e si ritrova fuori dai giochi già in campionato...

La stagione 2025/2026 non è partita per niente bene in casa Viola, con Pioli che aveva fissato come obiettivo stagionale la vittoria di almeno un titolo e si ritrova fuori dai giochi già in campionato.

Ma non bisogna perdersi d’animo, perché l’esordio in Conference è andato bene e resta sempre la Coppa Italia, due competizioni dove negli ultimi anni la Fiorentina ha brillato, pur senza riuscire a portare a casa il trofeo.

Tra fantacalcio Viola e dieta corretta

Mentre si lavora a pieno regime sia in campo che a tavola, cercando di trovare la soluzione migliore per fornire ai calciatori la giusta energia, c’è chi già da Luglio, aveva iniziato una dieta speciale per dare il massimo. Gli atleti si trovano a gestire i loro nutrienti tra integratori naturali e un piano nutrizionale personalizzato, sul sito di HSN ci sono tutti gli ingredienti più adatti sia per gli atleti professionisti ma anche per i fantacalcisti che vogliono mantenersi in forma, quindi acquisire tutte le energie per gestire il fantacampionato.

E soprattutto i fantallenatori ne avranno bisogno di energie, perché gli attaccanti della Viola non stanno raggiungendo voti alti e tra i migliori abbiamo i centrocampisti e difensori.

Mandragora è il migliore in assoluto dal punto di vista del Fantacalcio, con una fantamedia voto condita da 2 gol che arriva fino a 7.17, stiamo parlando di un centrocampista che sicuramente ha scelto il suo regime alimentare personalizzato migliore, capace di integrare tutti i nutrienti per renderlo letale sotto porta.

Discorso opposto per Kean, che ha una fantamedia del 6 con 1 gol segnato, ma a quanto pare si è appena infortunato, segno che qualcosa nella sua preparazione (sia in campo che a tavola) è andato storto. Al secondo posto per la migliore fantamedia voto c’è il difensore Ranieri, con un gol e una fantamedia del 6.42. Il portiere De Gea è sottotono, anche se mantiene la sua media oltre il 4.8.

Sotto la media del 6 scivolano Gosens, Piccoli, Fagioli, Gudmundsson e anche Edin Dzeko, che già in estate aveva cominciato la sua dieta personalizzata e un piano di allenamento per farsi trovare al top, ma che, probabilmente, deve ancora raggiungere il suo stato di forma migliore.

Primi sei match senza vittorie per la Viola in Serie A

Ecco la notizia che continuiamo a leggere e che ci fa più male, perché zero vittorie nei primi 540 minuti di gioco sono davvero un risultato impietoso, che mette in allarme il club con delle statistiche totalmente negative.

I gol segnati sono soltanto 4, quelli subiti 8, una media pericolosa che porta non solo lo score negativo di meno 4, ma che mette sul piatto statistico soltanto 3 pareggi e altrettante sconfitte. L’unica consolazione resta che due match persi su tre sono quelli contro Napoli e Roma, entrambe al top della classifica, ma la sconfitta contro il Como non lascia dormire sonni tranquilli. Un altro dato che spaventa, sono le tre sconfitte ottenute tutte al Franchi, con i tre pareggi sempre in trasferta.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, abbiamo tre over 2.5 e altrettanti under 2.5, in una situazione di perfetto equilibrio, ma che evidenzia carenze sul punto di vista della consapevolezza tattica. Soltanto la vittoria all’esordio in Conference salva parzialmente questo disastro di Pioli e company.