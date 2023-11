Tudor rifiuta il Napoli e De Laurentiis prende Walter Mazzarri, sarà lui il nuovo allenatore. Ha accettato subito

È terminato poco fa il primo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Walter Mazzarri, durante il quale si è discusso del ritorno del tecnico di Livorno sulla panchina del Napoli. Arrivano aggiornamenti importanti dal sito Calciomercato.it.

“L’incontro è stato positivo, Mazzarri ha spiegato che giocherà con il 4-3-3 e che accetterà di restare sulla panchina del Napoli solo per 6 mesi e che l’opzione per il rinnovo ci sia solamente in caso di vittoria dello scudetto o di semifinale di Champions League. Nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla fumata bianca, non ci sono problemi o distanze sull’ingaggio”.