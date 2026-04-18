Trionfo della Fiorentina Primavera: battuta a Torino la Juventus Primavera per 1-2. Viola prima in classifica.

La Fiorentina di Galloppa vince in rimonta per 1-2 e vola in testa alla classifica. Decisivi i gol di Sadotti e di Conti. Fiorentina prima a 59 punti.

Grande festa a Vinovo: come riporta Tuttomercatoweb la Fiorentina Primavera ha battuto 2-1 la Juventus Primavera.

ll primo tempo vede, come spesso accade, i viola tenere il pallino del gioco, facendo girare bene la palla ma senza riuscire a creare occasioni nitide da rete. I padroni di casa, invece, provano a pungere la difesa viola in contropiede. La partita si sblocca al 29’ con Durmiši: buona azione dei bianconeri per vie centrali, l’ultimo passaggio carambola sulla difesa viola e ne approfitta l’attaccante albanese che, al volo di sinistro, mette all’angolino il gol dell’1-0. In un momento non facile, la Viola trova il pareggio: Sadotti, già in gol all’andata contro i bianconeri, realizza una rete splendida da fuori area, scaricando un potente destro che si insacca all’angolino. Quarto gol in campionato per il centrale viola, sempre più fondamentale nell’undici di mister Galloppa.

Il secondo tempo è la fotocopia del primo: la Primavera viola continua a costruire dal basso, mentre i bianconeri ci provano con le ripartenze. La svolta arriva nei minuti finali e, a segnare un gol pesantissimo, è ancora Conti: cross perfetto di Kone dalla destra, inserimento altrettanto perfetto del centrocampista, che gira di testa sul secondo palo il suo decimo gol stagionale, regalando alla Primavera viola tre punti pesantissimi e meritati.

Con questa vittoria, i viola volano momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa dei risultati di Parma e Cesena, con un occhio di riguardo anche alle altre inseguitrici, in uno dei campionati Primavera 1 più equilibrati degli ultimi anni.

Dal sito ufficiale della Fiorentina, ACF Fiorentina.