Trevisani sincero: “Nei panni della Viola non avrei scelto Vanoli, sarei tornato in ginocchio da Palladino”

La partita di oggi contro il Genoa, penultima squadra in classifica ma che ha ritrovato, a differenza dei gigliati, una vittoria e la fiducia lo scorso lunedì contro il Sassuolo, definirà per la Fiorentina o un principio di ripresa o l’ennesimo passo verso una situazione sempre più drammatica. Questo è il momento più buio della Fiorentina degli ultimi 88 anni, con le dimissioni del ds Daniele Pradè e l’esonero dell’allenatore Stefano Pioli nel giro di qualche giorno. L’allenatore subentrante sarà Paolo Vanoli che esordirà oggi a Genova nella panchina Viola. Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani dice la sua su questa situazione a Firenze, soprattutto riguardo l’allenatore, su Italia 1 durante Sport Mediaset. Ecco le sue brevi ma coincise dichiarazioni:

“Io personalmente non avrei preso Paolo Vanoli ma sarei tornato in ginocchio da Raffaele Palladino”.