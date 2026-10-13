Trevisani: “Quando ho detto che l’esonero di Grosso era frettoloso mi hanno dato del cogl**ne”

Riccardo Trevisani ha parlato della situazione della Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Riccardo Trevisani ha parlato della situazione della Fiorentina a Cronache di spogliatoio, queste le sue parole:

“A Grosso rinfacciano la frase abbiamo i quadri e non abbiamo i muri, è una frase sacrosanta. Ho provato a spiegare che l’esonero dopo 3 giornate era troppo presto ma appena hanno vinto a Venezia mi hanno dato del cogl**ne. Purtroppo la squadra ha delle lacune a cominciare da De Gea. De Gea non è più nelle condizioni psicofisiche di giocare 38 giornate, se non credete nell’invecchiamento guardate quello che fa Neuer, si chiama vecchiaia e capita a tutti, compreso Cr7.

Per me comunque la Fiorentina non farà un campionato da retrocessione. La rosa è da 9º posto e per arrivarci c’è da faticare tanto. La cosa imbarazzante della Fiorentina con Pioli, Vanoli e Grosso è che vedi una squadra vuota. Si può perdere ma c’è modo e modo di perdere le partite.”