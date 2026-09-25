Trevisani: "Il sistema calcio Italia è da buttare. Servono 10 partite per capire se esisterà l'Italia di Mancini"

Il commento di Riccardo Trevisani dopo la sconfitta subita dall'Italia per mano del Belgio in Nations League

Riccardo Trevisani ha commentato il passo falso della prima Italia di Roberto Mancini dopo il suo ritorno sulla panchina della nazionale.

Ecco il commento del giornalista raccolto da "Cronache di Spogliatoio" sull'Italia ha perso 0-2 in Nations League per mano del Belgio a Roma:



"E' la prima partita di una nuova avventura. La Nazionale resta una Nazionale che viene da una negatività imbarazzante che non ha mai vissuto nella sua storia. Cerchiamo di capire che ci vorranno 10-15 partite per capire se l'Italia di Mancini esisterà. Il Belgio in questo momento è di un altro livello però calma. Ci relazioniamo al Belgio che ha più talento di noi, la Francia fa un altro sport rispetto a noi mentre con la Turchia ce la possiamo giocare. Io non so come andrà e non so se andrò bene, se dovessi buttare una moneta la butterei sul fatto che vada male. Se oggi finisce 1-1 facciamo altri discorsi. In questo bordello con una media tecnica scarsa, cosa deve fare Mancini? Poteva essere Pirlo, poteva essere Guardiola..il sistema calcio Italia è da buttare e non è bello in questo momento. Il nostro calcio è indietro in questo momento, i giocatori italiani stanno facendo male anche in Champions. Sono 16 anni che facciamo ridere."