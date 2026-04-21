Trevisani duro su Gudmundsson: "Non gioca bene più di 10 minuti a fila. Non riesce a fare un passaggio"

Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina nel corso della puntata di "Fontana di Trevi" il podcast di Cronache di Spogliatoio

Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina nel corso della puntata di "Fontana di Trevi" il podcast di Cronache di Spogliatoio:

"La vera delusione è Gudmundsson io non mi aspettavo quello di Genoa ma nemmeno questa roba qui. Ieri sbaglia i primi palloni in maniera atroce, non riesce mai a fare un passaggio. La Fiorentina vive di Mandragora e delle sue giocate, dei guizzi di Fagioli e dei gol di Kean e Piccoli. Gudmundsson poteva soffrire il caso giudiziario in quel periodo ma poi mi aspettavo delle giocate, di vedere un leader. Anche perchè è il leader tecnico di questa squadra. Ma lui non gioca bene più di 10 minuti a fila. Non è un giocatore di alto livello, mi sbagliavo io."