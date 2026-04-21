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Trevisani duro su Gudmundsson: "Non gioca bene più di 10 minuti a fila. Non riesce a fare un passaggio"

Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina nel corso della puntata di "Fontana di Trevi" il podcast di Cronache di Spogliatoio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2026 12:16
Trevisani duro su Gudmundsson: "Non gioca bene più di 10 minuti a fila. Non riesce a fare un passaggio" -
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Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina nel corso della puntata di "Fontana di Trevi" il podcast di Cronache di Spogliatoio:

"La vera delusione è Gudmundsson io non mi aspettavo quello di Genoa ma nemmeno questa roba qui. Ieri sbaglia i primi palloni in maniera atroce, non riesce mai a fare un passaggio. La Fiorentina vive di Mandragora e delle sue giocate, dei guizzi di Fagioli e dei gol di Kean e Piccoli. Gudmundsson poteva soffrire il caso giudiziario in quel periodo ma poi mi aspettavo delle giocate, di vedere un leader. Anche perchè è il leader tecnico di questa squadra. Ma lui non gioca bene più di 10 minuti a fila. Non è un giocatore di alto livello, mi sbagliavo io."

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