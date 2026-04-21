Trevisani: "Con Vanoli pochi miglioramenti. De Gea va cambiato, i gol da fermo arrivano perché non esce"

Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina nel corso della puntata di "Fontana di Trevi" il podcast di Cronache di Spogliatoio

Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina nel corso della puntata di "Fontana di Trevi" il podcast di Cronache di Spogliatoio:

"Con Vanoli non si sono visti grandi miglioramenti, non è cambiato come il Genoa da peggior attacco a macchina da gol. Io cambierei tanto a livello di rosa. Cambierei anche De Gea oerché con il Lecce la Fiorentina prende l'ennesimo gol di testa perché De Gea non esce, poi Ndour si perde l'uomo. Ma se prendi sempre gol di testa non è perchè sei sfortunato è perché ci sono problemi strutturali.

Prenderei Fagioli e gli costruirei la squadra intorno. Puoi scegliere se tenere Solomon che a me piace, Parisi che ha fatto bene, Dodò se non lo prende nessuno. Ma la difesa va cambiata, il portiere va cambiato, tante cose vanno cambiate. La vera delusione è Gudmundsson io non mi aspettavo quello di Genoa ma nemmeno questa roba qui. Ieri sbaglia i primi palloni in maniera atroce, non fa un passaggio.

La Fiorentina vive di Mandragora e delle sue giocate, dei guizzi di Fagioli e dei gol di Kean e Piccoli. Gudmundsson poteva soffrire il caso giudiziario in quel periodo ma poi mi aspettavo delle giocate, di vedere un leader. Anche perchè è il leader tecnico di questa squadra."