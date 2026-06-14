Transfer News: "Il Tottenham spara alto per Udogie, chiesti 50 milioni per far partire l'italiano"

Cifra fuori budget per la Fiorentina, che potrebbe però lavorare a una soluzione in prestito per il ritorno in Italia dell'esterno

La Fiorentina è su Udogie: l'esterno italiano, in forza al Tottenham, è finito nel radar della viola. Secondo il portale Transfer News, la squadra toscana è sul classe 2002 ex Udinese, ma gli Spurs sembrano avere richieste alte: si parla di una cifra intorno ai 50 milioni.

Richiesta totalmente fuori budget per la Fiorentina che, se volesse veramente arrivare al calciatore, potrebbe provare a virare su un'altra strategia, magari quella del prestito, ma ci sarà comunque da capire la volontà del club di Londra.