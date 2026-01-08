Tottenham di Paratici in crisi, Romero attacca la dirigenza: “Si fanno vedere solo se si vince”

Il momento del Tottenham continua a essere complicato e i risultati non aiutano a rasserenare l’ambiente. La squadra londinese, dove opera ancora Fabio Paratici prima del suo imminente passaggio in viola, arriva da una sola vittoria e due pareggi nelle ultime sei gare di Premier League, un rendimento che certifica una fase negativa ormai evidente. A peggiorare il clima ci ha pensato la sconfitta arrivata allo scadere contro il Bournemouth, un ko che ha fatto esplodere il malcontento all’interno dello spogliatoio.

Nella notte successiva alla partita, Cristian Romero ha deciso di esporsi pubblicamente. Il difensore argentino ex Genoa ed Atalanta ha affidato ai social un messaggio lungo e diretto, rivolto ai tifosi ma con parole molto dure anche nei confronti della dirigenza, accusata di farsi vedere solo nei momenti favorevoli.

“Chiedo scusa a tutti i fan, a voi che ci seguite ovunque, che ci siete sempre e continuerete ad esserci. Siamo responsabili, su questo non c’è dubbio. Io sono il primo. Ma continueremo ad affrontarlo e a cercare di ribaltare la situazione, per noi e per il club”.

Ha poi rincarato la dose: “In momenti come questo, dovrebbero essere altre persone a parlare, ma non lo fanno, come accade ormai da diversi anni. Si presentano solo quando le cose vanno bene. Noi resteremo qui, a lavorare, a stare uniti e a dare tutto per ribaltare le cose. Soprattutto in momenti come questo, stare zitti, lavorare di più e andare avanti tutti insieme, fa parte del calcio. Tutti insieme, sarà più facile“.