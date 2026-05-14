Torreira aggredito e preso a pugni in Turchia: l'aggressore è uno stalker ossessionato dalla fidanzata

Torreira è stato aggredito e preso a pugni in un centro commerciale in Turchia, l'uomo aveva già una misura restrittiva

Episodio di violenza in Turchia che riguarda Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray ed ex di Fiorentina, Sampdoria e Pescara. Il centrocampista uruguaiano è stato aggredito con diversi pugni in faccia in un centro commerciale di Istanbul da un uomo ossessionato dalla sua fidanzata, l'attrice e modella turca Devrim Ozkan. L'aggressore, identificato come Burak Doan, è stato fermato e arrestato dalle autorità.

Non si è trattato del primo episodio. In precedenza era già circolato un video in cui lo stesso Doan si rialzava dal suolo dopo un primo confronto con Torreira e il suo autista, un incidente che aveva portato a una detenzione temporanea e all'apertura di un'indagine. Nonostante ciò, l'uomo continuava a perseguitare Devrim Ozkan, nei cui confronti un tribunale aveva già emesso una misura restrittiva che gli impediva di avvicinarsi. Misura evidentemente ignorata.

L'attacco di mercoledì sarebbe stato premeditato e pianificato. Stando a quanto riferito dalla CNN turca dopo il fermo, Doan avrebbe dichiarato agli inquirenti: "Dopo aver visto delle foto di Devrim Ozkan con lui, circa un anno fa, ho cominciato a odiarlo".

Torreira in ospedale, poi la denuncia. Il centrocampista del Galatasaray è stato visitato in ospedale dopo l'aggressione e ha successivamente sporto denuncia formale alle autorità competenti. Lo scrive Tuttomercatoweb