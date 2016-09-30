Torino-Fiorentina: brutte notizie per i viola da entrambe le infermerie. I dettagli...

Questo pomeriggio la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita di campionato a Torino. Dovrebbe stare bene Sanchez, sostituito già al 45' ieri sera contro il Qarabag. Per l...

Questo pomeriggio la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita di campionato a Torino. Dovrebbe stare bene Sanchez, sostituito già al 45' ieri sera contro il Qarabag. Per lui probabilmente è stata solo una sostituzione strategica. Grandi dubbi, invece, riguardano i recuperi di Rodriguez e Astori, entrambi assenti nell'ultimo match a causa di acciacchi fisici. Ecco che Sousa, allora, potrebbe puntare ancora sul trio Tomovic-De Maio-Salcedo dell'Europa League.

Ma non è finita qui. Da Torino, infatti, arriva un'altra brutta notizia. Ljajic, Ajeti, Maxi Lopez e De Silvestri hanno svolto gran parte dell'allenamento insieme ai compagni e vanno verso il completo recupero.