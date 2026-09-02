Toni: "La Viola unisce generazioni. Pubblico meraviglioso, per questa maglia serve personalità"

L’ex attaccante viola ha parlato della Fiorentina, del suo pubblico e della pressione che comporta indossare questa maglia

L’ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita di questa sera tra le All Stars Viola e le Legends di Operazione Nostalgia. L’ex bomber ha toccato diversi temi, dai ricordi legati alla sua esperienza in maglia viola al rapporto con la Fiorentina e i suoi tifosi. Queste le sue parole:

“Abbiamo ringraziato Giuseppe Commisso, siamo davvero una bella squadra. Eravamo un gruppo fantastico ed è stato bellissimo ritrovare tanti miei ex compagni. Quando partecipi a eventi del genere ti rendi conto di ciò che hai fatto: ci sono tante generazioni unite dalla stessa passione, quella per la Viola”.

“Anche nei momenti in cui le soddisfazioni sono poche, si vede sempre quanto il pubblico sia vicino alla squadra, ed è qualcosa di meraviglioso. I mugugni possono trasformarsi rapidamente in applausi. Per giocare con la maglia della Fiorentina serve personalità”.