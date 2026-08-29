Toldo: “Un orgoglio essere nella storia della Fiorentina. Oggi ritrovo la mia famiglia"

Le parole d'amore di Toldo per la Fiorentina

L'ex portiere Viola, Francesco Toldo, ha parlato nel giorno del Centenario della Fiorentina: "È un orgoglio, è stato un onore vestire questa maglia. Credetemi, di altri portieri forti ne ho visti: c'è Giovanni Galli, c'è Seba Frey, c'è Gianmatteo Mareggini… Il ruolo è sempre stato coperto bene. Il calcio italiano ha una storia di portiere di altissimo livello, che ancora stiamo cercando a fatica di mantenere".

Il ricordo più bello in maglia Viola: "Non è il momento di ricordare la migliore parate o il miglior gesto sportivo. È il momento dell'amicizia. Ci siamo visti tra giocatori che sono diventati uomini e padri di famiglia, il tempo è passato per tutti, ma l'amicizia è rimasta nel tempo, quella vera. Oggi è stata organizzata una bella iniziativa. È un compleanno meraviglioso, è una fortuna poterci essere".

Il gruppo: "È questa una delle cose più belle dello sport. Che sia il calcio o che siano altre discipline, diventi grande insieme ai tuoi compagni, che poi diventano amici".

La Fiorentina di oggi: "Mi dispiace ma seguo poco il calcio. La mia ultima bambina ha sei anni e mezzo, quindi guardo Walt Disney quando ci sono le partite".