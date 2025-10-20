Toni su Pioli: “Deluso dal suo comportamento. Impossibile fare domande quando uno perde”

Dopo il diverbio in conferenza stampa nel post partita di Milan- Fiorentina con il mister Stefano Pioli, Luca Toni è intervenuto su Radio Bruno per parlare del momento della squadra viola e per chiarire l’accaduto.

Queste le sue parole: ” Capisco che Pioli fosse nervoso e che stia attraversando un momento difficile , ma io avrei voluto fargli una domanda se ci fosse un problema mentale della squadra. Non mi ha nemmeno fatto finire la domanda ed è partito in quarta. Mi è dispiaciuto perchè lo conosco ed ho un bellissimo rapporto con lui. E’ andato via senza nemmeno finire l’intervista. Tengo molto alla Fiorentina, figuratevi se volevo far succedere questo. Noi non siamo nemici di nessuno, nel post gara non si può più chiedere nulla a nessuno ormai quando una squadra perde, bisogna darsi una regolata. Per me la Fiorentina non riesce a gestire i vantaggi ed è sicuramente anche una questione mentale. Basterebbe vincere anche solo una partita per ricreare l’entusiasmo . Adesso la cosa più brutta è la spaccatura tra tifosi e società, fa male alla squadra .La classifica fa paura con Bologna e Inter nelle prossime due giornate. I giocatori devono dare di più, ma tutti devono portare tranquillità dentro e fuori dal campo”.