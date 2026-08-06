TMW: “Vlahovic è ancora senza squadra. In Serie A potrebbe essere un’idea per il Como”

Vlahovic è da 37 giorni che è senza un contratto

Quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic? Dopo l'accordo tra il Trabzonspor e Mohamed Salah, il centravanti serbo classe 2000 è probabilmente il miglior svincolato che oggi c'è in circolazione. Senza contratto da 37 giorni, l'ex Juventus in questi giorni continua ad allenarsi da casa con suo papà che raccoglie interessi e intavola trattative. Da mesi si discute di un suo possibile ritorno in bianconero, ma Giovanni Carnevali nella sua ultima dichiarazione su Dusan è stato piuttosto chiaro: "Non ho mai incontrato Vlahovic, ma mi sono sempre dato disponibile a parlare con i suoi agenti: so che non ha accettato un'offerta importante, io non rincorro nessuno". E infatti nelle ultime ore la Juventus sta rincorrendo soprattutto Joshua Zirkzee: ha ricevuto l'ok del Manchester United a una operazione a titolo temporaneo e, adesso, spera di chiudere l'accordo in contemporanea con la cessione di Jonathan David (anche se quest'ultima resta molto complicata...)E Vlahovic? Libero da vincoli contrattuali sperava in una chiamata da una big di Premier. Dal Barcellona o dal Bayern Monaco. Si immaginava al centro di una vera e propria asta internazionale che gli permettesse di continuare a guadagnare le stesse cifre delle ultime stagioni. Per ora però nulla di tutto ciò è accaduto perché l'unico allenatore che continua a chiamarlo con costanza è Vincenzo Italiano, il suo allenatore ai tempi della Fiorentina che oggi guida il Besiktas. Il manager delle aquile nere vuole convincere il classe 2000 a sbarcare in Turchia, a vivere una stagione da protagonista nella Super Lig e poi solo dopo pensare a un ritorno in un top club europeo. Discorsi che per ora non hanno attecchito, anche se al momento il Besiktas è l'unico club che vuole soddisfare le richieste economiche di Dusan e del suo papà.Vlahovic vedrebbe di buon occhio anche una sua permanenza in Serie A, ma oggi le porte per lui sembrano chiudersi una dopo l'altra. La Juventus come detto sta completando con Zirkzee il suo attacco, il Milan ha speso oltre 70 milioni per Goncalo Ramos, l'Inter è completa, il Napoli di centravanti ne ha anche troppi, la Roma ha preso Castro e riscattato Malen. Tutti i club più importanti sembrano insomma aver completato il loro parco attaccanti. Tutti tranne uno: il Como. Già, perché Fabregas vuole completare un'altra campagna acquisti faraonica con un grande centravanti titolare e Vlahovic sembra corrispondere proprio a questo identikit. Quella lariana è poi società che può arrivare a offrire 5-6 milioni l'anno: non i soldi del Besiktas, ma nemmeno una cifra banale. Il problema casomai è capire quali sono i tempi per un'eventuale assalto visto che ora in riva al Lago, dopo gli arrivi di Couto e Chalobah, la linea è vendere. Snellire la rosa, provare a piazzare Alvaro Morata. Ragionamenti che non rendono possibile un accordo imminente, ma se tra una ventina di giorni il Como avrà piazzato i suoi esuberi, Vlahovic sarà ancora sul mercato e avrà anche rivisto un po' al ribasso le sue richieste ecco che la pista potrebbe clamorosamente accendersi. Lo scrive TMW