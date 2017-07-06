TMW: Trovato verso il salto nel calcio dei grandi, su di lui ci sono Cesena e Salernitana

L'avventura dell'attaccante classe '98 potrebbe proseguire in Serie B

La carriera di Mattia Trovato, giovane attaccante di proprietà della Fiorentina, potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Infatti, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, pare che il classe '98 sia finito nel mirino di due squadre attualmente militanti in Serie B, ossia il Cesena e la Salernitana.