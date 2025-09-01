TMW scrive: "Barak lascia la Fiorentina, si unirà alla Sampdoria in Serie B in prestito secco"
Tra i giocatori rimasti in esubero nella rosa della Fiorentina c'è anche il centrocampista ceco Antonin Barak (30 anni), che però potrebbe trovare una nuova sistemazione, sempre in Italia, in questo u...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2025 15:13
Tra i giocatori rimasti in esubero nella rosa della Fiorentina c'è anche il centrocampista ceco Antonin Barak (30 anni), che però potrebbe trovare una nuova sistemazione, sempre in Italia, in questo ultimo giorno di trattative. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, è stato definito il prestito secco del classe 1994 alla Sampdoria, in Serie B, fino al termine della stagione. Lo scrive TMW