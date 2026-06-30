TMW rivela: "Si blocca Harder al Modena. Non c'è l'accordo sulla formula. Padova e Frosinone alla finestra"

Il calciatore doveva seguire Galloppa in questa nuova esperienza, ma la Fiorentina non vuole cedere il 2005 a titolo definitivo

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Harder al Modena, ma come riporta Tuttomercatoweb, la trattativa sembra essersi arenata. La squadra emiliana sembrava aver raggiunto un accordo con la Fiorentina, con il calciatore che, dopo l'esperienza in Primavera, avrebbe dunque seguito Galloppa anche in questa nuova avventura.

Tutto però si è bloccato: il Modena avrebbe voluto acquistare a titolo definitivo il classe 2005, mentre la Fiorentina lo avrebbe fatto partire solo in prestito. Adesso le strade principali per Harder sembrano essere 2: o il rientro a Padova per un'altra stagione in prestito, o il salto in Serie A, con il Frosinone di Alvini che sembra interessato al ragazzo.