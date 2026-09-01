TMW rivela: "Offerta della Fiorentina per Marcelo Brozovic: no del giocatore"

Il club viola ha formulato una proposta per l'ex Inter che, però, ha rifiutato

Secondo quanto riportato da TMW, Marcelo Brozovic ha rifiutato un'offerta dalla Fiorentina. Il centrocampista croato è svincolato dal primo luglio e sta valutando diverse offerte da club europei. Nelle ultime settimane aveva già detto di no al Monaco e al Trabzonspor, preferendo un trasferimento di nuovo in Italia, ora però il tempo stringe e ci possono essere situazioni in divenire già nelle prossime ore.