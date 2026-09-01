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TMW rivela: "Offerta della Fiorentina per Marcelo Brozovic: no del giocatore"

Il club viola ha formulato una proposta per l'ex Inter che, però, ha rifiutato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2026 14:05
TMW rivela: "Offerta della Fiorentina per Marcelo Brozovic: no del giocatore" -
Calciomercato
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Secondo quanto riportato da TMW, Marcelo Brozovic ha rifiutato un'offerta dalla Fiorentina. Il centrocampista croato è svincolato dal primo luglio e sta valutando diverse offerte da club europei. Nelle ultime settimane aveva già detto di no al Monaco e al Trabzonspor, preferendo un trasferimento di nuovo in Italia, ora però il tempo stringe e ci possono essere situazioni in divenire già nelle prossime ore.

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