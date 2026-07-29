TMW rivela: "Fase di stallo per Joao Mario: manca l'accordo tra Fiorentina e Juventus"

La Juventus vuole cedere il terzino definitamente, la Fiorentina chiede il diritto di riscatto

Secondo quanto ripotato da TMW, la trattativa tra Fiorentina e Juventus per Joao Mario sta attraversando una fase di stallo. Se fino a pochi giorni fa l'accordo sembrava ormai a un passo, nelle ultime ore la distanza tra le parti è aumentata. Il motivo è il cambio di strategia dei bianconeri, che non sarebbero più disposti a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, preferendo invece una cessione a titolo definitivo.

Tuttavia, le due squadre continuano a lavorare per trovare la formula giusta.