TMW rivela: "Fase di stallo per Joao Mario: manca l'accordo tra Fiorentina e Juventus"
La Juventus vuole cedere il terzino definitamente, la Fiorentina chiede il diritto di riscatto
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2026 14:04
Secondo quanto ripotato da TMW, la trattativa tra Fiorentina e Juventus per Joao Mario sta attraversando una fase di stallo. Se fino a pochi giorni fa l'accordo sembrava ormai a un passo, nelle ultime ore la distanza tra le parti è aumentata. Il motivo è il cambio di strategia dei bianconeri, che non sarebbero più disposti a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, preferendo invece una cessione a titolo definitivo.
Tuttavia, le due squadre continuano a lavorare per trovare la formula giusta.