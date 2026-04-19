TMW rivela: "Basta prestiti per Nicolussi Caviglia, il centrocampista verrà riscattato dal Parma"

Dopo un girone d'andata deludente alla Fiorentina, Hans Nicolussi Caviglia ha trovato la sua dimensione al Parma e verrà riscattato

Hans Nicolussi Caviglia firmerà presto un contratto col Parma fino al 30 giugno 2030. Sbarcato in Emilia a gennaio, il centrocampista aostano dopo una prima parte di stagione alla Fiorentina nell'ultima finestra di calciomercato ha vissuto l'ennesimo trasferimento a titolo temporaneo. Nell'accordo tra Parma e Venezia c'era però un obbligo di riscatto condizionato, legato a una salvezza che dopo il successo di ieri della squadra di Cuesta in quel di Udine è praticamente raggiunta. Lo riporta TMW.