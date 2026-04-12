TMW riporta: “Il Milan spinge per Galliani come presidente della FIGC. Favorito Malagó”

Siamo tutti in attesa dei voti per il presidente della FIGC a giugno, secondo il corriere della sera e quanto riportato da TMW ci sono diversi candidati: “Giuseppe Marotta si sta muovendo con estrema decisione dietro le quinte: il presidente dell’Inter sta giocando d’anticipo per blindare la candidatura di Giovanni Malagò, tentando di costruire una maggioranza solida e compatta tra le società prima ancora di sedersi al tavolo delle trattative. L’obiettivo è presentarsi al voto con un fronte comune già definito a favore dell’ex numero uno del Coni.

Tuttavia, l’operazione sta incontrando resistenze non trascurabili. Club di peso come Milan, Juventus e Parma, pur nutrendo stima nei confronti della figura di Malagò, vedono con sospetto una manovra che percepiscono come eccessivamente targata Inter. Il timore, tra le corsie di via Rosellini, è che una vittoria di Malagò possa apparire come un successo politico troppo sbilanciato verso l’asse nerazzurro. Proprio per contrastare questa egemonia, il club rossonero avrebbe iniziato a sondare con discrezione la disponibilità di Adriano Galliani, una mossa che potrebbe sparigliare definitivamente le carte in tavola.