12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW riporta: “Il Milan spinge per Galliani come presidente della FIGC. Favorito Malagó”

News

TMW riporta: “Il Milan spinge per Galliani come presidente della FIGC. Favorito Malagó”

Redazione

12 Aprile · 12:06

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 12:06

TAG:

accvc presidente

Condividi:

di

Siamo tutti in attesa dei voti per il presidente della FIGC a giugno, secondo il corriere della sera e quanto riportato da TMW ci sono diversi candidati: “Giuseppe Marotta si sta muovendo con estrema decisione dietro le quinte: il presidente dell’Inter sta giocando d’anticipo per blindare la candidatura di Giovanni Malagò, tentando di costruire una maggioranza solida e compatta tra le società prima ancora di sedersi al tavolo delle trattative. L’obiettivo è presentarsi al voto con un fronte comune già definito a favore dell’ex numero uno del Coni.
Tuttavia, l’operazione sta incontrando resistenze non trascurabili. Club di peso come Milan, Juventus e Parma, pur nutrendo stima nei confronti della figura di Malagò, vedono con sospetto una manovra che percepiscono come eccessivamente targata Inter. Il timore, tra le corsie di via Rosellini, è che una vittoria di Malagò possa apparire come un successo politico troppo sbilanciato verso l’asse nerazzurro. Proprio per contrastare questa egemonia, il club rossonero avrebbe iniziato a sondare con discrezione la disponibilità di Adriano Galliani, una mossa che potrebbe sparigliare definitivamente le carte in tavola.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio