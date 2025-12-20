TMW: Possibile ritorno in serie A, primi contatti con Fiorentina e Lazio per l’ex terzino del Milan

Dalla Grecia all’Italia, il futuro di Davide Calabria potrebbe nuovamente passare dalla Serie A. Il terzino classe 1996, attualmente al Panathinaikos allenato da Rafa Benitez, continua infatti ad attirare l’attenzione di diversi club italiani che stanno monitorando con interesse il suo rendimento.

Dopo le esperienze con Milan e Bologna, due società del massimo campionato avrebbero rimesso gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Fiorentina e Lazio avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi per Calabria. In casa viola, la situazione sulla fascia destra è in evoluzione: il futuro di Dodò è incerto, con il rinnovo ancora lontano e il momento complicato della squadra che non aiuta. Anche la Lazio valuta rinforzi nello stesso ruolo, considerando le offerte arrivate per Adam Marusic e il gradimento di Maurizio Sarri per un profilo affidabile ed esperto.

Al momento c’è apprezzamento da parte di entrambe le società, ma restano da chiarire le intenzioni del giocatore, quelle del Panathinaikos e soprattutto se gli interessi si trasformeranno in proposte concrete. Di certo, il nome dell’ex capitano del Milan è tornato con forza sul taccuino dei club italiani. Finora Calabria ha collezionato 16 presenze complessive con la maglia del Panathinaikos: 10 in campionato, arricchite da 1 gol e 1 assist, 5 in Europa League con una rete all’attivo e una presenza nei turni di qualificazione europea, per un totale di 1088 minuti disputati.