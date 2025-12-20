20 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:45

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW: Possibile ritorno in serie A, primi contatti con Fiorentina e Lazio per l’ex terzino del Milan

News

TMW: Possibile ritorno in serie A, primi contatti con Fiorentina e Lazio per l’ex terzino del Milan

Redazione

20 Dicembre · 11:07

Aggiornamento: 20 Dicembre 2025 · 11:08

Condividi:

di

Dalla Grecia all’Italia, il futuro di Davide Calabria potrebbe nuovamente passare dalla Serie A. Il terzino classe 1996, attualmente al Panathinaikos allenato da Rafa Benitez, continua infatti ad attirare l’attenzione di diversi club italiani che stanno monitorando con interesse il suo rendimento.

Dopo le esperienze con Milan e Bologna, due società del massimo campionato avrebbero rimesso gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Fiorentina e Lazio avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi per Calabria. In casa viola, la situazione sulla fascia destra è in evoluzione: il futuro di Dodò è incerto, con il rinnovo ancora lontano e il momento complicato della squadra che non aiuta. Anche la Lazio valuta rinforzi nello stesso ruolo, considerando le offerte arrivate per Adam Marusic e il gradimento di Maurizio Sarri per un profilo affidabile ed esperto.

Al momento c’è apprezzamento da parte di entrambe le società, ma restano da chiarire le intenzioni del giocatore, quelle del Panathinaikos e soprattutto se gli interessi si trasformeranno in proposte concrete. Di certo, il nome dell’ex capitano del Milan è tornato con forza sul taccuino dei club italiani. Finora Calabria ha collezionato 16 presenze complessive con la maglia del Panathinaikos: 10 in campionato, arricchite da 1 gol e 1 assist, 5 in Europa League con una rete all’attivo e una presenza nei turni di qualificazione europea, per un totale di 1088 minuti disputati.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio