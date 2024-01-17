TMW, non solo Ruben Vargas: la Fiorentina valuta anche Largie Ramazani, esterno classe 2001 dell'Almeria

Non solo Ruben Vargas Vargas dell'Ausburg. Alla ricerca di un esterno d'attacco da consegnare a mister Italiano. Stando quanto riportato da TMW, la Fiorentina sta valutando anche il profilo di Largie...

Non solo Ruben Vargas Vargas dell'Ausburg. Alla ricerca di un esterno d'attacco da consegnare a mister Italiano. Stando quanto riportato da TMW, la Fiorentina sta valutando anche il profilo di Largie Ramazani. Classe 2001, è un calciatore belga di proprietà dell'Almeria che fino a questo momento ha collezionato in stagione 22 presenze (20 in Liga e due in Coppa del Re) per un totale di oltre millecento minuti già giocati. All'attivo anche due gol - contro Las Palmas e Getafe - e quattro assist vincenti. Ramazani è legato all'Almeria da un contratto valido fino al 30 giugno 2025 e una valutazione di mercato che si aggira sui 5-6 milioni di euro.