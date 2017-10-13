TMW, il Napoli non molla Federico Chiesa. Sarebbe l'acquisto più oneroso della storia dei partenopei

“La prima domanda da porsi, probabilmente, è questa: vale la pena spendere oltre 40 milioni per un giocatore come Federico Chiesa? La risposta..

“La prima domanda da porsi, probabilmente, è questa: vale la pena spendere oltre 40 milioni per un giocatore come Federico Chiesa? La risposta – senza farsi travolgere dai sensazionalismi – è facilmente riassumibile nelle parole di chi, per lavoro, è abituato ad osservare i calciatori. Allenatori, direttori sportivi, perfino ex commissari tecnici. Un coro unanime: sì, Chiesa diventerà un grande.

Ecco che – almeno ad oggi – il dubbio sulla convenienza di una tale spesa sembra essere risolto. L’ascesa incredibile di Chiesa con la maglia della Fiorentina, in meno di due stagioni, del resto è sotto gli occhi di tutti, sia in Italia che all’estero. E non è un caso se perfino il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non fa nulla (ma proprio nulla) per nascondere l’interesse. Quaranta i milioni di euro – tornando alla domanda di partenza – pronti ad essere sborsati per il talento viola. Cifra importante, quasi sicuramente destinata a crescere parallelamente al numero di pretendenti. Ma non solo. La cifra è ancora più suggestiva se si pensa che – nell’eventualità – rappresenterebbe l’esborso più oneroso nella storia del Napoli (primato che ad oggi spetta ad Higuain, 38 milioni più bonus).

I tempi – probabilmente – ancora non sono maturi per intavolare (concretamente) una trattativa vera e propria, ma i presupposti positivi ci sono, e superano di gran lunga i dubbi. A maggior ragione se, in casa Fiorentina, la domanda che viene posta con maggior frequenza è di tutt’altra fattura: può la Fiorentina – ad oggi – permettersi di rifiutare cifre del genere per un giocatore? Il no sembra scontato, a meno che i fratelli Della Valle non decidano di invertire il trend. Scenario inverosimile, almeno in questo momento della stagione…”

A riportarlo è Tuttomercatoweb