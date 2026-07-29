TMW: "Mourinho ha liberato Valdepeñas: nelle prossime ore il terzino si metterà in viaggio per Firenze"

Si sblocca l'affare Valdepeñas

La Fiorentina è pronta a mettere a segno un altro acquisto: l'arrivo di Victor Valdepeñas, classe 2006 di proprietà del Real Madrid, è ormai vicino anche dal punto di vista temporale. Gli accordi tra le parti erano già stati raggiunti, ma mancava il via libera definitivo di José Mourinho per permettere al giovane difensore di lasciare il club spagnolo.



Secondo quanto riportato da TMW, il consenso dello Special One è arrivato nelle ultime ore, dando così il definitivo via libera al trasferimento in viola. Nelle prossime ore il terzino partirà per raggiungere Firenze.