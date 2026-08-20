TMW: “Mandragora, è sfida a quattro. La Fiorentina chiede 10 milioni"

Quattro squadre sulle tracce di Mandragora, che resta in uscita nonostante la stima di Grosso

Un perno degli ultimi anni in viola è stato senza dubbio Rolando Mandragora. Oggi c'è posto per il centrocampista? Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, da parte dell'allenatore Fabio Grosso c'è una ottima considerazione rispetto alle qualità del classe 1997, tanto che il tecnico avrebbe già fatto presente alla società che se ne libererebbe mal volentieri adesso. Di certo, però, c'è anche che i corteggiamenti su Mandragora non mancano, in Italia e non soltanto.



Ci sono quattro squadre sulle sue tracce



Sulle tracce di Mandragora, infatti, si registrano le attenzioni di almeno quattro squadre, tre delle quali della nostra Serie A. Non è un mistero per esempio che due realtà in cui ha già giocato, Genoa e Torino, lo riaccoglierebbero volentieri. Così come non è una novità assoluta la stima che ha nei suoi confronti il Bologna, già dallo scorso anno con Italiano in panchina. Il tecnico oggi però è al Besiktas e non a caso anche i turchi stanno facendo un pensierino. E c'è anche una valutazione della Fiorentina, che è di 10 milioni di euro. Il punto è che dal giocatore trapela la volontà di rimanere a Firenze. Lo riporta TuttomercatoWeb.