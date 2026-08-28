TMW: “La Fiorentina valuta Mandragora 10 milioni. Con il Toro la trattativa non è entrata nel vivo”

Mandragora è sacrificabile sul mercato per 10 milioni

Alieu Njie si avvicina a grandi passi alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, l'operazione che coinvolge l'esterno offensivo del Torino è entrata nel vivo e potrebbe concludersi in tempi brevi. Fabio Paratici è convinto che lo svedese possa essere il calciatore in grado di far fare un'ulteriore salto di qualità alla squadra di Fabio Grosso, offrendo più soluzioni nel reparto avanzato.

L'eventuale arrivo del classe 2005 sarebbe slegato dalla cessione del centrocampista italiano, che è sacrificabile sul mercato. Alla giusta offerta la Fiorentina potrebbe privarsi di lui, con la valutazione del club viola che è di circa 10 milioni di euro. Il Torino, che recentemente ha fatto affari con la società gigliata portando Comuzzo in Piemonte, ne ha parlato con i toscani, ma la trattativa non è entrata nel vivo dato che ancora non ci sono stati contatti con l'entourage. Lo scrive Tuttomercatoweb