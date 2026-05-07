TMW: "La Fiorentina osserva Laurientè, il suo contratto scade nel 2027. Operazione da 20 milioni"

Non c'è soltanto Grosso tra i profili del Sassuolo osservati da Paratici e Goretti, i viola tengono d'occhio anche Laurientè

Non c’è soltanto Fabio Grosso tra i profili del Sassuolo finiti sotto osservazione della Fiorentina. Il tecnico neroverde resta uno dei nomi attenzionati per la panchina viola, ma i radar del club toscano sono puntati anche su altri elementi della società emiliana.

Legato al futuro dell’allenatore potrebbe infatti esserci anche quello di uno dei suoi pupilli: Armand Laurienté. L’esterno francese è in uscita dal Sassuolo dalla scorsa estate e l’imminente sessione di mercato potrebbe essere quella decisiva perché saluti il Mapei Stadium. In passato fu già proposto alla dirigenza gigliata, che preferì virare su altri profili, ma adesso i tempi di un possibile matrimonio potrebbero essere maturi, specialmente se a ufficializzarlo dovesse essere proprio l’allenatore capace di valorizzarlo fino a 25 gol e 15 assist nelle ultime due stagioni.

Il costo della possibile operazione? Un anno fa prima il Sunderland, poi il Fenerbahçe, avevano già trovato l’accordo con la società neroverde per una cifra intorno ai 20 milioni, salvo poi che la trattativa sfumasse a cose praticamente fatte in entrambi i casi. Lecito dunque pensare che, dopo una stagione da protagonista, le richieste di Giovanni Carnevali e soci siano rimaste sulle stesse cifre. Il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe venire in ‘soccorso’ della Fiorentina, ma è noto come il Sassuolo sia storicamente una bottega cara. Lo scrive TMW