TMW: "Kostic è corteggiato dall'Al Qadsiah in Arabia Saudita, ma occhio anche alla Fiorentina"

Il futuro di Kostic potrebbe essere in Arabia

La Juventus da oggi non parlerà più serbo, almeno per un po'. Sì, perché i due calciatori provenienti dal paese est-europeo che ha come capitale Belgrado sono pronti entrambi a dare l'addio ai colori bianconeri, a costo zero.



Il tormentone è uno e si chiama Dusan Vlahovic. Alzi la mano chi ha capito dove andrà a giocare il centravanti serbo ex Fiorentina, che la Juventus pagò oltre 80 milioni di euro quattro anni e mezzo or sono, salvo poi vederlo andarsene senza portare niente in cassa per il suo cartellino. Nel mezzo, giusto una Coppa Italia vinta, peraltro grazie a un suo gol, ma anche un rendimento che ha spesso e volentieri deluso le aspettative. E un traccheggio sul rinnovo che ha portato i tifosi della Vecchia Signora a perdere la pazienza. Nel frattempo le possibili destinazioni si sono sprecate: dal sempreverde Milan al Napoli, passando per una moltitudine di destinazioni estere tra cui persino il Besiktas. Capire bene lo stato dell'arte rischia di essere esercizio dal coefficiente di difficoltà estremo.



L'altro serbo che lascia la Juventus lo fa senz'altro in tono minore. Difficile che su Filip Kostic aleggino le medesime sensazioni e rimpianti dello stesso genere. Per lui possibile un futuro in Arabia Saudita, dove lo corteggia l'Al Qadsiah, ma occhio anche alle possibili destinazioni italiane come Fiorentina e Venezia. Lo scrive Tuttomercatoweb