TMW: Kean finisce nel mercato degli attaccanti, possibile cessione anche sotto i 62 milioni della clausola

La Fiorentina vorrebbe trattenere Kean, ma la situazione economica del club costringe la dirigenza a valutare offerte e possibili sacrifici sul mercato.

Si preannuncia un'estate movimentata per quanto riguarda il calciomercato della Serie A, dove tanti attaccanti sembrano pronti a cambiare casacca rispetto a quella che vestono adesso, e ad accendere le cronache delle trattative con i loro nomi. Ne abbiamo selezionati cinque, analizziamoli caso per caso.

Rafael Leao, per esempio, è uscito allo scoperto. Ieri sera l'attaccante ha rilasciato un'intervista in Portogallo affermando di sentire che il suo periodo al Milan sia finito e di essere pronto anche a cambiare campionato. Una prerogativa che però potrebbe non accomunarlo agli altri nomi di questa lista.

Su Dusan Vlahovic si è mosso per esempio da qualche giorno il Napoli, in virtù dell'imminente arrivo in panchina di Allegri, lo stesso che lo aveva voluto alla Juventus a suo tempo. E per il quale nei mesi scorsi si era vociferato con forza del Milan, dove ha comunque uno sponsor di rilievo in Ibrahimovic (suo idolo calcistico). Occhio però anche al Chelsea e alle sirene della Premier League.

A proposito di Napoli, chi potrebbe far posto a Vlahovic è Romelu Lukaku. Nei giorni scorsi il centravanti belga ha parlato (anche) del suo futuro, dicendosi felice di essere nel club azzurro. Certo, senza il suo mentore Conte forse ha meno centralità, ma quell'Allegri che sta arrivando è lo stesso che un paio d'anni or sono lo avrebbe portato con sé alla Juventus. Occhio allo scenario, in cui si trovano anche gli altri due centravanti azzurri, Hojlund e il rientrante Lucca.

Potrebbe tornare alla Roma un prodotto del vivaio giallorosso come Gianluca Scamacca. Al netto di veti che potrebbe mettere il suo prossimo allenatore Sarri, nella Capitale c'è un Gasperini che lo allenerebbe volentieri di nuovo, dopo averci conquistato assieme l'Europa League del 2024 con l'Atalanta.

Nel mosaico del calciomercato estivo potrebbe rientrare anche Moise Kean. Al momento i rumors lo stanno schivando, nel suo contratto con la Fiorentina c'è una clausola da 62 milioni di euro che però difficilmente verrà attivata. L'idea dei toscani sarebbe di tenerlo ancora, ma la situazione economica del club dovrebbe portare a prendere in considerazione anche offerte inferiori al valore concordato.

Lo riporta TMW