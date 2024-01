TMW, il Napoli ha cambiato idea, non è più convinta di prendere Barak dalla Fiorentina. Pista fredda

Il futuro di Antonin Barak non dovrebbe essere al Napoli. Dopo i sondaggi dei giorni scorsi con la Fiorentina, il club azzurro non è molto convinto di portare all’ombra del Vesuvio il centrocampista della Fiorentina, che in passato ha vestito le maglie di Udinese e Hellas Verona, e la pista relativa la suo prestito al club partenopeo si sta piano piano raffreddando. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW i campioni d’Italia stanno valutando altri profili e presto proveranno a sondare il terreno per altri giocatori.