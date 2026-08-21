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TMW: “Il Como per Kean mette sul piatto 35 milioni più bonus e percentuale sulla rivendita”

Il Como mette sul piatto 35 milioni come seconda offerta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2026 11:25
TMW: “Il Como per Kean mette sul piatto 35 milioni più bonus e percentuale sulla rivendita” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moise Kean è l'ultimo grande obiettivo del Como per completare una campagna trasferimenti che ha già portato in riva al Lago calciatori molto importanti come Chalobah e Couto, Kaiki, Milla e Liberali. Alla ricerca anche di un altro centrale (occhio al ritorno di Diego Carlos...), la società lariana spera in questi ultimi undici giorni di calciomercato di trovare una sistemazione per Alvaro Morata e, soprattutto, di trovare un accordo per il centravanti della Nazionale. La prima offerta da 30 milioni di euro complessivi è stata rifiutata, ora sul piatto 35 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita per provare a sbloccare un affare che - nell'anno della prima assoluta in Champions - permetterebbe a Fabregas di poter contare su una certezza assoluta al centro del suo attacco. Lo scrive TMW

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