TMW: “Gli agenti di Gudmundsson sono in città, difficile che parta prima di Frosinone. C’è il Bologna”

Gudmundsson potrebbe lasciare la Fiorentina

Albert Gudmundsson è un'idea concreta del Bologna. Come vi abbiamo raccontato ieri, il club rossoblù ha sondato il trequartista islandese della Fiorentina, che però resta concentrato sulla sfida in programma domani contro il Frosinone. Difficile che succeda qualcosa prima della partita dei viola, con la trattativa che potrebbe evolvere invece nelle ore successive, quando mancherà sempre meno alla fine del mercato.

I procuratori che curano gli interessi di Albert Gudmundsson ieri erano a Firenze per seguire da vicino gli sviluppi di questo eventuale trasferimento. Il fatto che i membri del suo entourage siano in Italia la dice lunga sul fatto che il classe '97 è tutt'altro che sicuro di restare al Viola Park. Nella sua esperienza alla Fiorentina ha segnato 19 gol in 80 partite giocate, 8 dei quali su calcio di rigore. Lo scrive Tuttomercatoweb