TMW: "Fortini ha scelto il Torino, prestito oneroso con diritto di riscatto. Operazione da 10 milioni"

Operazione in chiusura per la Fiorentina che dopo Comuzzo manda anche Fortini al Torino allenato da Ignazio Abate

Niccolò Fortini è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. Come riportato da TMW, il Torino ha raggiunto l'accordo con il club viola per l'arrivo del giovane terzino. L'intesa è stata trovata nella giornata di oggi dopo un nuovo giro di contatti tra le parti, nonostante sul classe 2006 ci fosse anche l'Hull City.

Fortini si trasferirà al Torino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La Fiorentina ha dato il proprio via libera all'operazione e adesso si procede verso la definizione degli ultimi passaggi per il trasferimento del laterale in granata che il Torino potrà riscattare per circa 9 milioni.