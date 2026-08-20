TMW: “Fortini è già a Torino per le visite mediche. Prestito da 500 mila euro, riscatto a 9,5 milioni”

Fortini a Torino per le visite mediche, poi sarà granata

Come vi abbiamo raccontato già da ieri, il Torino ha sorpassato una volta per tutte l'Hull City e si appresta a mettere le mani su Niccolò Fortini (20 anni), esterno a tutta fascia classe 2006 capace di giocare su entrambe le corsie e attualmente in uscita dalla rosa dei toscani.Il DS Petrachi nelle scorse ore ha raggiunto l'accordo con il suo omologo in viola Paratici, per quello che sarà un acquisto a base prestito. Il Torino verserà 500mila euro nelle casse della Fiorentina per l'onere del trasferimento a titolo temporaneo, con la possibilità di tramutare l'acquisto in definitivo versando altri 9,5 milioni di euro, fissati come quota per il diritto di riscatto in favore dei granata.Il giocatore è già in Piemonte Fortini da stamattina intanto si trova nel capoluogo piemontese, per sottoporsi alle visite mediche con il Toro, prima di cominciare ufficialmente la sua nuova avventura. Intanto nelle scorse ore ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2030, così da potersi trasferire anche in prestito. Lo scrive TMW