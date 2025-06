TMW, Fiorentina alza il pressing per Pioli: intensificati i contatti. Sullo sfondo Motta e Farioli

La Fiorentina è ancora a caccia del suo prossimo allenatore, dopo le clamorose dimissioni di Raffaele Palladino dei giorni scorsi che hanno lasciato libera la panchina viola per la prossima stagione. Depennati i nomi di Maurizio Sarri e Marco Baroni, passati rispettivamente a Lazio e Torino, l’idea dei dirigenti della Fiorentina è adesso quella di spingere per arrivare al sì di Stefano Pioli. Stando quanto riportato da TMW, dopo i primi sondaggi dei giorni scorsi, la Fiorentina adesso ha deciso di spingere e ha intensificato i contatti in questo senso con la volontà di arrivare a dama. Un’operazione comunque non semplice da portare in fondo, visto che Pioli ha ancora un (ricchissimo) contratto che lo lega all’Al Nassr con annessi problemi di tassazione e imposte fiscali. Sullo sfondo restano gli altri profili, da Thiago Motta a Francesco Farioli fino a Patrick Vieira, con i nomi di De Rossi e Gilardino che al momento sembrano essere decisamente indietro nelle preferenze dei dirigenti della Fiorentina.