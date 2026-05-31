TMW e Gazzetta rivelano: la Fiorentina punta gli occhi in casa Verona. Piacciono Bella-Kotchap e Belghali

I viola seguono da vicino il centrale tedesco-camerunese e il terzino algerino dell'Hellas Verona: la retrocessione dei gialloblù potrebbe favorire le operazioni.

La Fiorentina comincia a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e guarda con attenzione in casa Verona. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, un nome per la difesa viola sarebbe quello di Armel Bella-Kotchap, centrale tedesco-camerunese classe 2001 reduce da una stagione positiva con la maglia gialloblù.

Il difensore, riscattato dall'Hellas Verona dal Southampton per circa 5 milioni di euro nel corso dell'ultima finestra invernale di mercato, ha firmato un contratto fino al 2030 e viene oggi valutato dalla società scaligera circa 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Tuttavia, la retrocessione del Verona potrebbe incidere sensibilmente sulle richieste economiche del club, con una cifra attorno ai 10 milioni che potrebbe rappresentare il punto di incontro per eventuali trattative.

Bella-Kotchap ha collezionato 20 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia, confermando qualità fisiche e tecniche che non sono passate inosservate. Sul giocatore, però, non ci sarebbe soltanto la Fiorentina: secondo TuttoMercatoWeb anche l'Atalanta starebbe lavorando per presentare un'offerta nelle prossime settimane.

Ma quello del centrale difensivo non è l'unico profilo seguito dalla dirigenza gigliata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina starebbe monitorando anche Rafik Belghali, terzino destro algerino classe 2002 anch'egli in forza al Verona.

Belghali è reduce da una stagione da 26 presenze e 2 reti con la formazione veneta e vanta già 11 apparizioni con la nazionale algerina. Cresciuto tra Belgio e Olanda, dopo le esperienze con Lommel e Mechelen si è imposto in Serie A attirando l'interesse di diversi club. Oltre alla Fiorentina, nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato anche a Roma, Bologna e Torino.

Il contratto che lega il giocatore all'Hellas Verona scade nel 2029, ma appare difficile immaginare una sua permanenza in Serie B. La valutazione si aggirerebbe attorno ai 7 milioni di euro.