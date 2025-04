TMW, De Gea per restare alla Fiorentina vuole sapere i programmi della società, non contano i soldi

Le aspettative sul rendimento di David de Gea a Firenze erano altissime, ma lo spagnolo è riuscito addirittura ad andare oltre e a conquistato tutto il popolo viola con prestazioni degne del top player che è stato ed è tuttora. Come appreso da TMW, il portiere ha il contratto in scadenza nel 2025, con il club gigliato che ha un’opzione per rinnovarlo di un altro anno.

Le parti sono già al lavoro per decidere la migliore opzione per il futuro dell’ex Manchester United, ma è chiaro che adesso la Fiorentina ha intenzione di proseguire il rapporto con il classe ’90. Il 34enne si trova benissimo nel capoluogo toscano e si è integrato a meraviglia con il gruppo, motivo per cui sarebbe ben felice di rimanere e continuare con la squadra allenata oggi da Raffaele Palladino.

È ovvio che, come tutti i giocatori, De Gea vorrà prima chiarire alcuni aspetti per capire che cosa ha in mente la società di Rocco Commisso. La sensazione è che non saranno gli aspetti economici a fare la differenza, ma il progetto. In sostanza, per trattenere un campione come lui, che in carriera ha vinto tantissimo, l’idea di prospettargli un prolungamento che gli permetterebbe di chiudere la carriera a Firenze potrebbe essere quella decisiva per andare a dama. Il tutto con la Juventus sullo sfondo, che osserva l’evolversi della situazione. Lo scrive TMW