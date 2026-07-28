TMW: "Comuzzo è arrivato a Torino dall'Inghilterra. A breve visite mediche e poi firma sul contratto"

Inizia la nuova esperienza di Pietro Comuzzo con il To€rino. Prestito oneroso da un milione e diritto di riscatto fissato a 19.

È appena arrivato a Torino Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 pronto a firmare con il club granata.

Accompagnato dal team manager Alessandro Gazzi, il centrale prelevato dalla Fiorentina in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 19, alloggerà presso l'Hotel Concord e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto.

Intercettato a Londra (dove i viola sono in tournée) dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com poco prima del suo imbarco in direzione Caselle si è lasciato scappare una breve dichiarazione: "È una nuova esperienza".

Lo riporta TMW