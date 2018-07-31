Tmw: com'è andato l'incontro tra Corvino, Martinez e Ardaiz...
Corvino ha incontrato il procuratore Marcelo Simonian, che ha proposto ai viola sia Joaquin Ardaiz dell'Anversa che Gonzalo Martinez del River Plate. Per quanto riguarda il primo, il problema sta nel...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 16:55
Corvino ha incontrato il procuratore Marcelo Simonian, che ha proposto ai viola sia Joaquin Ardaiz dell'Anversa che Gonzalo Martinez del River Plate. Per quanto riguarda il primo, il problema sta nel suo passaporto da extra-comunitario. Il secondo, invece ha una valutazione di 20 milioni di euro, troppo elevata per la Fiorentina.