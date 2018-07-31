Tmw: com'è andato l'incontro tra Corvino, Martinez e Ardaiz...

Corvino ha incontrato il procuratore Marcelo Simonian, che ha proposto ai viola sia Joaquin Ardaiz dell'Anversa che Gonzalo Martinez del River Plate. Per quanto riguarda il primo, il problema sta nel...

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2018 16:55

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