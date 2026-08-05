TMW: "Calciomercato Beşiktaş: il presidente Adalı conferma la pista Vlahović, ma è giallo sul caso Salah"

Soltanto pochi giorni fa il direttore sportivo Önder Özen aveva confermato pubblicamente l'esistenza di contatti diretti per l'attaccante egiziano.

Il presidente del Beşiktaş, Serdal Adalı, è intervenuto direttamente per fare il punto sulle strategie di mercato del club turco, regalando uno scenario denso di colpi di scena e retroscena contrastanti.

Tra conferme ambiziose e smentite secche, le dichiarazioni del numero uno bianconero hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Da un lato Adalı ha confermato apertamente l'esistenza di una trattativa concreta per portare l'attaccante serbo Dušan Vlahović a Istanbul, un'operazione di profilo internazionale che testimonia la volontà del club di competere ai massimi livelli. Dall'altro ha smentito categoricamente qualsiasi interesse per Mohamed Salah, nel frattempo passato al Trabzonspor.

A rendere la vicenda ancora più enigmatica è il netto corto circuito interno con l'area tecnica. Soltanto pochi giorni fa, infatti, il direttore sportivo Önder Özen aveva confermato pubblicamente l'esistenza di contatti diretti per l'attaccante egiziano. Una versione opposta che lascia aperti diversi interrogativi sulla strategia di comunicazione e sulla gestione delle trattative in casa Beşiktaş.