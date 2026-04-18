TMW: "A Lecce possibile esordio dal 1' per Braschi. In difesa Rugani verso una maglia da titolare"

Riccardo Braschi potrebbe partire del primo minuto contro il Lecce di Di Francesco, in difesa gioca Rugani con uno tra Pongracic e Ranieri

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina (Lunedì 20 aprile, ore 20.45, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN):

Salutata la Conference League, i viola hanno un vero e proprio matchpoint per andare in vacanza un mese in anticipo. A Lecce in palio tre punti che possono definitivamente archiviare la questione salvezza ed è per questo che Paolo Vanoli chiederà un ultimo sforzo ai suoi, spremuti in queste settimane e in evidente debito di forze, anche se non dovrebbe recuperare Kean, Parisi e Fortini. Al Via del Mare spazio ancora al solito 4-1-4-1. Davanti a De Gea ci sarà Rugani, mentre per l’altro slot si giocano una maglia Ranieri e Pongracic. A destra confermato Dodò, a sinistra Balbo potrebbe concedere un turno di riposo a Gosens. Fagioli si posizionerà in cabina di regia e al suo fianco agirà Ndour. Mandragora potrebbe tirare il fiato e a quel punto è ballottaggio tra Fabbian e Brescianini. Sugli esterni agiranno Gudmundsson da una parte e Solomon dall’altro. Il vero dilemma riguarda chi agirà da centravanti: senza Kean, Vanoli potrebbe chiedere un ultimo sforzo a Piccoli, ma non è escluso il debutto dal 1’ del giovane Braschi. Lo scrive TMW