TMW: "A giugno la Fiorentina puntava João Palhinha, ora Paratici prepara l'assalto a Højbjerg"

La trattativa per il capitano del Marsiglia si presenta però complicata

La pausa per gli impegni delle Nazionali permette alla Fiorentina di concentrarsi anche sulle strategie in vista della sessione invernale di mercato. Secondo quanto riferito da TMW, Fabio Paratici si è già attivato per individuare i profili in grado di rafforzare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli. La priorità della dirigenza sarebbe quella di inserire in mediana un giocatore capace di dare maggiore solidità al reparto e garantire una migliore copertura alla retroguardia.



Già nella scorsa estate il club viola aveva provato a portare a Firenze João Palhinha. Il centrocampista portoghese, però, ha successivamente lasciato il Tottenham per fare ritorno al Benfica, in un'operazione da circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. Per gennaio, invece, gli occhi di Paratici sarebbero puntati soprattutto su Pierre-Emile Højbjerg, attualmente in forza al Marsiglia e considerato un profilo particolarmente interessante.



La strada per arrivare al danese, tuttavia, non si preannuncia semplice. Il centrocampista, che ricopre anche il ruolo di capitano della formazione francese, non sembrerebbe intenzionato a interrompere la propria esperienza a Marsiglia. A complicare ulteriormente i piani viola ci sarebbe anche la concorrenza di altri club interessati al giocatore. Nonostante gli ostacoli, la situazione economica dell'Olympique Marsiglia potrebbe rappresentare un possibile spiraglio per avviare una trattativa.