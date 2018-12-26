Tifosi viola arrabbiati sui social con Pioli, molti vorrebbero il suo esonero

di Lorenzo BigiottiI tifosi viola non hanno certo preso bene la sconfitta interna con il Parma. La partita di oggi ha fatto emergere nuovamente i problemi della squadra ed in primis il suo gioco poco...

di Lorenzo Bigiotti

I tifosi viola non hanno certo preso bene la sconfitta interna con il Parma. La partita di oggi ha fatto emergere nuovamente i problemi della squadra ed in primis il suo gioco poco produttivo. Sui social network il principale imputato è stato l'allenatore Stefano Pioli. In un sondaggio molto votato l'85% dei tifosi ha espresso il desiderio di un esonero e quindi di un nuovo allenatore. Ribadiamo però, che la possibilità di un esonero del mister in questo momento è al quanto remota e che l'allenatore emiliano gode di massima stima da parte del DG Corvino e della proprietà