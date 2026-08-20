Thorstvedt e Pinamonti alla Fiorentina? Palmieri frena: "Non sono arrivate proposte economiche concrete"

Palmieri: "Se Pinamonti non rimarrà è da vedere. Leggo sia della sua partenza che di quella di Thorstvedt, ma a noi proposte economiche concrete non sono arrivate".

Una buona parte di carriera tinta di neroverde, grandi successi del club a cui anche lui ha contribuito negli ultimi undici, di cui tre - dal 2023 - nella veste di Direttore Sportivo: ora inizia un nuovo ciclo dopo i cambiamenti delle scorse settimane, ma il Sassuolo è già pronto e la sapiente mano di Francesco Palmieri si è già sentita sulla costruzione della rosa a disposizione di uno dei tecnici più promettenti, Alberto Aquilani. Ci saranno poi ancora dieci giorni di tempo per possibili ritocchi. Proprio di mercato si è molto parlato nel corso dell'edizione odierna del Tg Rai regionale, che ha visto il dirigente in studio.

Primo aspetto, quello riguardante la difesa, soprattutto dopo l'addio di Tarik Muharemovic, passato al Leeds con un'ottima plusvalenza: "Si, è il reparto che forse in questo momento ha più problematiche, perché abbiamo un paio calciatori infortunati che sono comunque in ripresa, e questo ci ha un po' penalizzati, ma cercheremo di fare le mosse giuste per sistemare la difesa. Fedde Leysen? Confermo che dovrebbe mancare poco al suo arrivo, dopo le visite mediche ci sarà la firma". Di innesti, però, ce ne sono già stati: "Si, è arrivato Adzic, e con lui anche altri giocatori importanti, come Dominguez e Obrador, l'intento è quello di fare una rosa più completa possibile per far sì che il Sassuolo possa fare un campionato di buon livello come lo scorso anno. Sappiamo che ci manca ancora qualcosa, siamo consapevoli di cosa e siamo a lavoro per completare tutti i reparti a disposizione del tecnico, che è uno che ha idee molto importanti, sa lavorare con i giovani: per Aquilani questa è una grande occasione, anche altri allenatori nella nostra dimensione hanno trovato lo spazio giusto per confermarsi poi in altre contesti di prestigio".

La nota conclusiva va alla vicenda legata ad Andrea Pinamonti, nome chiacchieratissimo sul mercato: "Se Pinamonti non rimarrà è da vedere. Leggo sia della sua partenza che di quella di Thorstvedt, ma a noi proposte economiche concrete non sono arrivate".